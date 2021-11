Die Superzwillinge: So funktioniert die neue VOX-Sendung

Was nach einer klischeehaften Komödie klingt, ist ein neues Format bei VOX. Darin messen sich Zwillingspaare in verschiedenen Wettkämpfen.

Amira Pocher selbst mag zwar, anders als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, keinen eineiigen Zwilling haben, mit einem anderen Aspekt der Show aber kennt sie sich gut aus: In "Die Superzwillinge" steht der Wettkampfgedanke im Vordergrund – und dieser dürfte ihr nicht fremd sein, schließlich trat sie in der Vergangenheit bereits in Duellier-Shows wie "5 gegen Jauch" auf.

In den sechs Folgen von "Die Superzwillinge" treten acht eineiige Zwillingspaare in mehreren Spielen gegeneinander an. Da wird es sportlich, aber auch Wissen ist gefragt sowie Zusammenhalt und die richtige Strategie. Erschwerend kommt hinzu, dass alle "Superzwillinge" für die Dauer der Show gemeinsam ein Haus beziehen. In jeder Folge allerdings wird ein Paar von den anderen Zwillingen herausgewählt. Wer am Ende übrigbleibt, bekommt einen Geldgewinn, der – mutmaßlich – vom Siegerduo in zwei gleich große Hälften geteilt wird.