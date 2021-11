Timmo Niesner: Was macht eigentlich der "Ich heirate eine Familie"-Star?

Sie waren die beliebteste (Patchwork-)Familie der 80er-Jahre: Die ZDF-Serie "Ich heirate eine Familie" (1983-1986) erzählte humorvoll und lebensnah von Werbegrafiker Werner (Peter Weck), der die geschiedene Modeboutique-Besitzerin Angelika (Thekla Carola Wied) kennen und lieben lernt, die schließlich ihren drei Kindern, Tanja (Julia Biedermann), Markus (Timmo Niesner) und Tom (Tarek Helmy), zu ihm zieht. Während die erwachsenen Darsteller bis heute bekannte TV-Größen sind, verschwanden die beiden jüngsten Darsteller schnell wieder von den TV-Bildschirmen. Tarek Helmy arbeitet heute als Musikproduzent, Timmo Niesner, der am 5. November seinen 50. Geburtstag feiert, steht ebenfalls nicht mehr vor der Kamera, ist aber immer noch gut in Film und Fernsehen beschäftigt.

Seinen Durchbruch als Schauspieler feierte der damals Zwölfjährige zwar in der ZDF-Serie, ein zweites Standbein hatte der gebürtige Berliner aber schon damals: In Steven Spielbergs Filmklassiker "E.T. – Der Außerirdische" (1982) war er der deutsche Synchronsprecher der Hauptfigur Elliot (Henry Thomas). Auch Atréyu (Noah Hathaway) aus der "Unendlichen Geschichte" (1984) und Chris (River Phoenix) aus "Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers" (1986) lieh Niesner seine Stimme.