Mythos Nordsee (ARTE): Vor ihr hatten sogar die Wikinger Angst

Sie ist der Zwerg unter den Meeren unseres Planeten: Gerade einmal 0,2 Prozent der Weltmeeresfläche macht die Nordsee aus. Und dennoch ist sie für ihre Anrainerstaaten ein bedeutendes Gewässer, welches nicht nur das Klima, sondern auch die weltweite Branche des Fischfangs beeinflusst. Selbst die unerschrockenen Wikinger versetzte sie durch ihre Unberechenbarkeit und ihre sagenumwobene Geschichte in Angst und Schrecken. Doch was für Geschichten sind es, die die Betrachtung eines Gewässers so nachhaltig prägten? In welchen realen Gegebenheiten liegen sie begründet? Und welche weiteren Meilensteine umfasst die Entstehungsgeschichte der Nordsee von der letzten Eiszeit bis heute? Diesen Fragen möchte der Dokumentarfilm "Mythos Nordsee" auf den Grund gehen. ARTE zeigt den Beitrag, der als Zweiteiler bereits im Oktober 2020 im Rahmen der Sendereihe "Terra X" im ZDF ausgestrahlt wurde, nun an einem Stück.