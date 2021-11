Bauer sucht Frau 2021: Bauern, Kandidatinnen und TV-Sendetermine

Zum bereits 17. Mal heißt es bei RTL "Bauer sucht Frau". Zwölf Landwirte hoffen, durch ihre Teilnahme an der Show die große Liebe zu finden. Hier gibt es alle Informationen zur neuen Staffel.

Wer sind die neuen Bauern?

Elf Landwirte und eine Landwirtin sind diesmal dabei. An Pfingstmontag wurden sogar 17 neue Bauern vorgestellt, doch wie so häufig haben es nicht alle tatsächlich in die TV-Produktion geschafft. Alle zwölf suchen eine Frau fürs Leben, auch Pferdewirtin Lara. "Nach acht Jahren darf ich endlich mal wieder für eine Frau eine Partnerin fürs Leben finden. Ich freue mich sehr, Pferdewirtin Lara bei der Suche nach einer passenden Frau zu helfen und zu begleiten", sagt Moderatorin Inka Bause.