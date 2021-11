Bauer sucht Frau 2021: Diese Frauen nehmen die Bauern mit in die Hofwoche

Auftakt in die neue "Bauer sucht Frau"-Staffel: Beim Scheunenfest lernten Pferdewirtin Lara und die weiteren elf Landwirte die Frauen kennen, die sie eingeladen hatten. Aber nicht alle durften sie mit in die Hofwoche nehmen.

Zum 17. Mal heißt es bei RTL "Bauer sucht Frau" Am 1. November ist die neue Staffel gestartet. 35 Frauen hatten die neuen Bauern zum Scheunenfest eingeladen. Die ersten drei Landwirte mussten schon in de ersten Folge ihre Entscheidung treffen, wen sie näher kennenlernen möchten und für welche Kandidatin "Bauer sucht Frau" nach dem Scheunenfest schon wieder vorbei war. Pferdewirtin Lara, Ferkel- und Bienenzüchter Hubert sowie Schweinebauer Matze haben ihre Wahl getroffen.

Hubert bekommt es in der Hofwoche also nur mit einer Frau zu tun. Genauso wie Schweinebauer Mathias, genannt Matze. Entscheiden musste er sich zwischen Denise und Eyleen. "Ihr seid beides tolle Frauen. Der Tag hat super Spaß gemacht mit euch. Meine Sympathie geht allerdings mehr in Richtung Eyleen", so der 34-Jährige.