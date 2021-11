Unbreakable bei RTL: "Jeder Mensch hat das Recht zu scheitern. Aber nur einmal."

Es gibt Probleme, die der Mensch nicht einfach bewältigt bekommt, Probleme, die ihn fürs Leben prägen. Ängste setzen der Psyche zu, Verluste sind schwer zu verarbeiten, Süchte schwer zu kontrollieren, und fehlendes Selbstvertrauen ist schwer zu erlangen. Als erster Schritt gilt gemeinhin, sich des eigenen gravierenden Problems bewusst zu werden. Diesen Schritt haben die zehn Stars, die an "Unbreakable – Wir machen Dich stark!" teilnehmen, bereits gemacht. Für den Rest ihrer Reise hin zu gestärkten Persönlichkeiten benötigen sie sowohl professionelle als auch gegenseitige Unterstützung. Ein echter Psychotrip also, auf den sich unter anderem "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova, die Schauspieler Eric Stehfest und Hardy Krüger Jr., sowie Boxerin Susi Kentikian eingelassen haben. Sie reisten als Team in ein fernes Land, um ihr persönliches Ziel zu erreichen. RTL zeigt den Mix aus Reality und Life-Coaching in sechs Kapiteln, jeweils mittwochs zur besten Sendezeit.

Neben den genannten stellen sich Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil, Schauspielerin Mimi Fiedler, die ehemalige Degenfechterin Monika Sozanska, die Schauspieler Christian Kahrmann ("Lindenstraße") und Marvin Linke ("Ostwind") sowie Comedian Osan Yaran der Herausforderung, sowohl ihre körperliche als auch ihre mentale Verfassung zu verbessern – beide Bereiche gehen Hand in Hand: Die Prominenten bekommen es nicht nur mit einem militärischen Trainingsprogramm – inklusive Schlammfeld – zu tun, sondern arbeiten auch an ihrer Psyche. Laut RTL gewähren sie gar "tiefe Einblicke in ihre Seele". Laut Sender verbindet die Promis, in eine Schieflage geraten zu sein, für "Unbreakable" werden sie gemeinsam in einem Camp wohnen.