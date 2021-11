Zervakis und Opdenhövel mit neuem Sendeplatz – rettet das die Quoten?

Action-Komödie

"Guardians of the Galaxy Vol. 3": Dreharbeiten gestartet

Nun also doch mit dem eigentlich schon gefeuerten Regisseur James Gunn: Die Dreharbeiten für "Guardians of the Galaxy Vol. 3" haben begonnen. In dem Film bekommen es die schrägen Helden mit einem neuen Gegner zu tun.

MEHR