"RTL Spezial" zum Fall Rebecca Reusch: drei Jahre ohne Spur

Es ist einer der mysteriösesten Vermisstenfälle Deutschlands: Am 18. Februar 2019 verschwand die damals 15-jährige Rebecca Reusch aus dem Haus ihrer Schwester, in dem sie zuvor übernachtet hatte. Bis heute fehlt von der Berliner Teenagerin jede Spur. Welche Erkenntnisse konnten die Ermittlerinnen und Ermittler bislang über den Verbleib des Mädchens gewinnen? Welche anfänglichen Spuren verliefen im Sande? Ein Team von RTL ist diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen: Das "RTL Spezial: Rebecca – Was geschah mit unserer Tochter?" ist am Donnerstag, 2. Dezember, um 20.15 Uhr, im Free-TV zu sehen.

In der zweistündigen Sendung fasst Moderatorin Nazan Eckes den bisherigen Stand der Ermittlungen zusammen: Gibt es neue Beweise? Und was ist über den Schwager der Vermissten bekannt, der zunächst als mutmaßlicher Täter festgenommen, aus Mangel an Beweisen dann jedoch freigelassen wurde? Außerdem trifft die 45-Jährige die Familie von "Becci", ihre Eltern Brigitte und Bernd sowie ihre Schwester Vivien zu einem exklusiven Gespräch. Sie alle glauben fest daran, dass der Schwager unschuldig ist. Die Hoffnung, Rebecca eines Tages wiederzusehen, wollen sie weiterhin nicht aufgeben. Woraus schöpft die Familie diesen tiefen Glauben? Was schenkt ihnen Kraft? Diese Fragen werden in dem "RTL Spezial" beantwortet.