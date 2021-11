Rogue Squadron: Start des neuen "Star Wars"-Films verzögert sich

"Star Wars"-Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis der nächste Film der Reihe in die Kinos kommt: Ursprünglich sollte "Rogue Squadron", der kommende Film des Weltraum-Franchise, im kommenden Jahr produziert werden und Ende 2023 anlaufen. Wie der "Hollywood Reporter" nun berichtet, wird daraus aber nichts. Denn Regisseurin Patty Jenkins ("Wonder Woman") hat offenbar so viel andere Projekte, dass die Dreharbeiten zu "Rogue One" noch warten müssen. Deshalb sei "Rogue Squadron" vorerst vom Produktionsplan genommen worden, berichtet das Branchenmagazin unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Jenkins arbeitet derzeit an einem dritten "Wonder Woman"-Teil sowie an einem Film über Kleopatra.