12 Tage Sommer: Kritik zum ARD-Film heute

Alle zehn Jahre lässt das renommierte britische Filmmagazin "Sight & Sound" Hunderte Kritiker weltweit über den besten Film aller Zeiten abstimmen, zuletzt im Jahr 2012. Auf Platz 16 landete damals "Zum Beispiel Balthasar", ein Film, den man wahlweise "langweilig" (Ingmar Berman) oder "vollendet" (Michael Haneke) finden kann und der eine ungewöhnliche Hauptfigur hat: einen Esel. Die ARD-Produktion "12 Tage Sommer" wird zwar wohl nie auf der "Sight & Sound"-Liste landen, hat aber mit "Zum Beispiel Balthasar" nicht nur gemein, dass auch sie einen Esel zu bieten hat. Zudem kann man diesen Film irgendwie fad, gleichzeitig aber doch auch recht ergreifend nennen. Vielleicht haben das Filme mit Eseln ja so an sich ...

In "12 Tage Sommer" ist der Esel jedenfalls eine Eselin und hört auf den Namen Maria. Die meiste Zeit trottet Maria neben den beiden eigentlichen Hauptfiguren Marcel (Mehdi Nebbou) und Felix (Yoran Leicher) einfach nur her, schwer bepackt mit allerlei Camping-Ausrüstung. Hin und wieder aber darf Maria auch einen eigenen Kopf zeigen und schön bockig sein, wie man das von Eseln eben kennt.

Marcel und Felix sind Vater und Sohn, theoretisch zumindest, denn viel zu sagen haben sich die beiden nicht. Was nicht verwundert, schließlich ist Felix 15 und fleißig am Pubertieren. Als der Junge dann auch noch alkoholisiert und selbstverständlich ohne Führerschein mit dem Auto durch München heizt, ist das Fass übergelaufen. Felix muss vor eine Jugendrichterin und verkündet, lieber ins Heim zu wollen als zu seinen geschiedenen Eltern. Die Richterin aber macht Vater und Sohn ein ungewöhnliches Angebot: "Ich gebe Ihnen einen Monat", sagt sie – innerhalb dieser Zeit sollen die beiden sich besser kennenlernen und Felix entscheiden, was er wirklich will.