"Waschen, Schneiden, Leben! ZDFneo-Doku begleitet Menschen zum Friseur

Ein neuer Look und etwas Lebenshilfe direkt mit dazu: Eine neune ZDFneo-Dikz begleitet jeweils drei Menschen, die sich in einem Kölner Friseursalon die Haare machen lassen.

Früher führte der Weg an entscheidenden Wendemarken des Lebens in den Beichtstuhl. Oder auf die Behandlungscouch eines Therapeuten. In der neuen ZDFneo-Reihe "Waschen, Schneiden, Leben! – Mein neues Leben", die am Montag, 15. November um 17.45 Uhr, erstmalig auf Sendung geht, ist es ein Friseursalon, in dem die ganz großen (und die etwas trivialeren) Fragen des Alltags diskutiert werden.