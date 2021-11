Bauer sucht Frau 2021: Dirk fährt mehrgleisig – und vergrault seine Hofdame

Was für ein Schlingel: Bei "Bauer sucht Frau" will sich Schafhalter Dirk alle Optionen offen halten. Seiner Hofdame Saskia passt das gar nicht. Es zeigt sich: Sie hatte den richtigen Riecher.

Schlechte Stimmung auf dem Hof von Schafhalter Dirk. Saskia bittet zum klärenden Gespräch. Dabei gibt es eigentlich nicht mehr viel zu klären, denn Saskia ist so verletzt, dass ihre Entscheidung wohl schon gefallen ist. Was ist der Grund für ihre Wut auf Dirk? "Du hast ja gestern gesagt, dass, wenn es mit dir nicht klappt, dann rufe ich halt die anderen an. Als wäre ich einfach ersetzbar", konfrontiert sie Dirk mit dessen Aussagen. Dirk entschuldigt sich, bittet Saskia um Verständnis. Er habe sich zwischendurch wie der "Bachelor" gefühlt. "Ich war überrollt von den drei Frauen. Ich war im Gefühlschaos und habe da etwas Dummes gesagt", stammelt er. Doch das Ding ist durch, Saskia reist ab. "Wir passen einfach nicht zusammen", so ihr Fazit.