Lady Gaga beeindruckt mit Kleid bei "House of Gucci"-Premiere

Understatement ist nicht Lady Gagas Ding. Das zeigte die Sängerin und Schauspielerin nun auch auf dem roten Teppich vor der Premiere ihres neuen Films "House of Gucci". Am Dienstagabend in London war die Schauspielerin eindeutig der Star auf dem roten Teppich. Die Modeikone stahl mit einem außergewöhnlichen Outfit einmal mehr allen die Show.

Die 35-Jährige trug ein prächtiges, violettes Kleid, das eng um ihren Hals abschloss. Deutlich freizügiger war die bodenlange Robe hingegen untenrum geschnitten. Fast bis zur Hüfte hochgeschlitzt, erlaubte das Kleid freie Sicht auf das Bein der Sängerin – das nur mit einem verführerischen Netzstrapsen bedeckt war. Außerdem gewährte das transparente Kleid auf der Hinterseite tiefe Einblicke. Abgerundet wurde das gewagte Outfit mit hochhackigen, schwarzen Stiefeln.

"House of Gucci" erzählt von der Ermordung des Gucci-Enkels Maurizio Gucci (Adam Driver). Nachdem der seine Ex-Frau Patrizia Reggiani (Lady Gaga) in den 80er-Jahren für eine andere Frau verlassen hatte, heuerte Reggiani einen Auftragskiller an, der Gucci im Jahr 1995 erschoss. Reggiani, die in den 80er-Jahren als italienische Modeikone galt, saß von 1998 bis 2016 für den Auftragsmord an ihrem Ex-Mann im Gefängnis.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

"House of Gucci" basiert auf dem Buch "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" von Sara Gay Forden, das bereits im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Der Thriller von "Alien"-Regisseur Ridley Scott startet am 2. Dezember in den deutschen Kinos.