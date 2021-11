Guido Cantz bei "Verstehen Sie Spaß": Zum Abschied reingelegt

Am 18. Dezember wird Guido Cantz zum letzten Mal "Verstehen Sie Spaß?" moderieren. Die Sendung ist schon fertig aufgezeichnet, deshalb kann er auch verraten, dass er zum Abschied selbst reingelegt wurde. "Ich habe natürlich damit gerechnet, dass mein Team es nochmal versuchen wird, mich vor die versteckte Kamera zu locken. Und das ist ihnen dann tatsächlich auch gelungen." Bei einer anderen Fernsehproduktion habe man ihn voll erwischt, verrät Guido Cantz. Die Zuschauer wird's freuen. Ebenso wie die Tatsache, dass auch eine ebenfalls sehr bekannte Moderatorin auf einen Lockvogel reingefallen ist. Auch dieser Beitrag werde in seiner letzten Sendung zu sehen sein. "Es ist für mich eine sehr emotionale Sendung, denn ich habe die Show ja sehr gerne moderiert."

Wie viel ihm die Moderation von "Verstehen Sie Spaß?" bedeutet hat, kommt auch in seinem neuen Buch "Bauchgefühl und Gottvertrauen" zum Ausdruck. Schon aus dem Untertitel "Mein Leben von 1971 bis 20 Uhr 15" spricht der Stolz, in der Primetime des deutschen Fernsehens etabliert zu sein. "Es ist mein mit Abstand persönlichstes Buch", sagt Guido Cantz, "ich habe in den letzten Jahren echt verdammt viel erlebt." Dabei hat er auch schwierige Zeiten durchmachen müssen. Mit 25 Jahren lag er für mehrere Wochen mit ungenauer Diagnose im Krankenhaus, Intensivstation inklusive. Heute kann er darüber schmunzeln, die harten Wochen hat er im Buch sogar amüsant zusammengefasst. Im Gespräch mit Stephan Braun greift Guido Cantz dann auch selbst zu seinem Buch und liest eine Passage vor. Einfach herrlich! Welche Passage das ist und wie es klingt, wenn der Entertainer in seiner eigenen Tonalität aus seinem Buch liest, das hören Sie jetzt im ganzen Gespräch, das es überall als Podcast gibt.