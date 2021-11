"Der Alptraummann": Ex belästigt "Goodbye Deutschland"-Auswanderin aus dem Knast

Julia und Sven wanderten 2018 aus Norddeutschland nach Schwedisch Lappland aus und ließen sich dabei von einem Kamerateam für die Reihe "Goodbye Deutschland" begleiten. Die damals 28-Jährige wollte in der verschneiten Einöde ihren Lebenstraum verwirklichen und Huskys züchten. Vor Ort jedoch entblätterte sich diese idyllische Fassade wie in einem Horrorfilm. Julia musste erkennen, dass sie einem notorischen Lügner und Kriminellen vertraut hatte.

Ihre große Liebe Sven hatte nicht nur horrende Schulden, drei Ehen, vier Kinder und einen Gefängnisaufenthalt verschwiegen. Er hatte kurz vor der Auswanderung seine Mutter mit einem Schürhaken erschlagen und deren Leiche in einer Blumenbank einbetoniert. Zu diesem Schluss kam 2018 das Landgericht Göttingen, das ihn zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilte. Julia entkam ihrem Partner in Schweden mit knapper Not – aufgrund von Recherchen und Warnungen ihres Vaters.

Wie lässt sich so ein Trauma verarbeiten? Wie geht es Julia drei Jahre nach der Verurteilung ihres Ex-Freundes? Ihre alte Identität habe "Sven ausgelöscht, die gibt es nicht mehr", sagt Julia in einem aktuellen Beitrag des Senders VOX. Heute gehe es ihr besser, auch dank einer Psychotherapie. "Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage", sagt sie vor der Kamera. Anfang des Jahres habe sie einen Langzeittherapieplatz bekommen, seither gehe es "ständig bergauf".

Erschreckend ist jedoch, dass Sven H. auch aus der Haft offenbar noch immer versucht, auf sie einzuwirken. "Der will mir Briefe schreiben, der will mich mit seinem Gesülze einschüchtern, Macht über mich ausüben", berichtet die Norddeutsche. Ihr sehnlichster Wunsch: "Ganz klar, dass er nicht mehr rauskommt. Der darf nie wieder an irgendeinen Menschen draußen in der Freiheit rankommen. Wenn der rauskommt, macht er weiter. Der hört nicht auf." Sven H. bestreitet den Totschlag an seiner Mutter bis heute.