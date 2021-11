"TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff – wer ist das eigentlich?

Er spielt einen Kettenraucher

Benedict Cumberbatch erlitt bei Dreharbeiten drei Nikotinvergiftungen

Für ihre Rollen gehen Schauspieler auch schon mal über die Grenzen der Gesundheit hinaus. Benedict Cumberbatch rauchte bei den Dreharbeiten zu "The Power of the Dog" so viele filterlose Zigaretten, dass er gleich mehrere Nikotinvergiftungen erlitt.

