Dieter Nuhr: Landeier und Städter bekommen ihr Fett weg

Stadt oder Land? Um diese Frage dreht es sich in der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel". Auch Comedian Dieter Nuhr nimmt sich des Themas an.

Nach dem Landboom in den 90er-Jahren galten für lange Zeit die großen Städte als Sehnsuchtsorte für das gute Leben. Heute hat sich der Wind wieder gedreht: Genervte Großstädter zieht es zurück in die ruhige Provinz. Die ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" widmet sich diesem Phänomen und fragt: "Wo ist die Zukunft zu Hause?" Da darf auch ein humorvoller Blick auf das von Klischees geprägte Thema nicht fehlen: Dieter Nuhr ändert den Titel seiner Sendung anlässlich des Schwerpunkts in "Nuhr im Wandel" – und beleuchtet augenzwinkernd und informativ, was sich um uns herum alles ändert.