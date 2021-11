"Arcane" ist der neue Netflix-Hit: Auf den Spuren von "Squid Game"

Von "Resident Evil" über "The Witcher" bis "Dota": Die Liste an Netflix-Eigenproduktionen, die auf Basis eines Videospiels entstanden sind, ist lang – und hat nun einen mehr als beliebten Neuzugang. Am 7. November startete parallel zum "League of Legends"-WM-Finale die Serie "Arcane", die in demselben Universum angesiedelt ist. Wie populär eSports mittlerweile ist, zeigt nun der Blick auf die Netflix-Charts. Aktuell platziert sich "Arcane" in 38 Ländern ganz oben in der Hitliste – und verdrängt sogar "Squid Game", Netflix' erfolgreichste Serie überhaupt, vom Streamingthron.