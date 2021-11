Zu gewinnen: SciFi-Thriller "Stowaway" auf DVD

Mit "Golden Globe"-Gewinnerin Toni Collette ("The Sixth Sense", "About a Boy") und "House of Cards"-Star Anna Kendrick ("Pitch Perfect") ist der packende SciFi-Thriller prominent besetzt. Die weiteren Darsteller sind Shamier Anderson als blinder Passagier und Daniel Dae Kim. Übrigens: Der Film von Regisseur Joe Penna wurde komplett in Deutschland gedreht, zum einen in den Bavaria Studios München sowie in Köln.