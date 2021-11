Alec Baldwin wird nach tödlichem Schuss von Mitarbeiter verklagt

Der Chefbeleuchter beim Dreh zu "Rust" hat Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin verklagt. Baldwin hatte während der Dreharbeiten einen Schuss abgegeben und die Kamerafrau getötet. Es hätte am Set keine scharfe Munition geben dürfen, sagt nun der Mitarbeiter.

Drei Wochen nach dem tödlichen Schuss an einem Filmset hat nun ein Mitarbeiter den Schauspieler Alec Baldwin verklagt. Der 63-Jährige hatte bei dem tragischen Vorfall während des Drehs zum Western "Rust" wohl versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen. Der Chefbeleuchter Serge Svetnoy, der nun die Klage einreichte, wirft Hauptdarsteller und Produzent Baldwin sowie weiteren Beklagten Fahrlässigkeit vor. Er habe schwere seelische Schäden erlitten, erklärte Svetnoy in der beim Gericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift, die unter anderem vom US-Portal "Variety" zitiert wird.