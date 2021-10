Alec Baldwin erschießt Kamerafrau bei tragischem Unfall am Set

Seit etwa einem Monat stand Alec Baldwin für die Dreharbeiten zum Western "Rust" in New Mexico vor der Kamera, am Donnerstag ereignete sich dort ein tragischer Unfall: Der Schauspieler feuerte eine Requisitenwaffe ab, die offenbar fehlzündete. Baldwin traf dabei zwei Crewmitglieder, wie das Sheriff-Büro von Santa Fe in einer Mitteilung bestätigte: Die Kamerafrau Halyna Hutchins (42) sei per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden und später an ihren Verletzungen gestorben. Der Regisseur des Films, Joel Souza (48), wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Er soll nach Informationen von Schauspielerin Frances Fisher, die in dem Film die Schwester von Baldwins Rolle spielt, mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.