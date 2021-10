Paris Hilton packt über Jugend im Internat aus: "Ich wurde gewürgt"

Das sei aber noch nicht alles gewesen: Es habe auch an einer richtigen Ausbildung gefehlt, führte Hilton aus, und man habe sie "in Einzelhaft in einem mit Kratzern übersäten und blutverschmierten Raum gesteckt und so vieles mehr". Schon in der Dokumentation "This is Paris" hatte die US-Amerikanerin vor einem Jahr bemerkenswert offen über körperlichen Missbrauch in dem Internat berichtet. Sie sei in der Schule nurmehr "Nummer 127" gewesen, nicht mehr Paris, beschrieb sie in dem Film.