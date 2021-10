Kanye West heißt jetzt ganz offiziell Ye

Die beiden letzten Buchstaben seines Vornamens wurden bereits seit langem als Spitzname genutzt. Am Montag bestätigte das zuständige Gericht in Los Angeles nach übereinstimmenden Medienberichten, einem entsprechenden Antrag des Rappers, Produzenten und Modeunternehmers stattgegeben zu haben. Bereits im August reichte Kanye Omari West – so sein bürgerlicher Name – diesen ein, aus "persönlichen Gründen".

"Ich glaube, 'ye' ist das in der Bibel am meisten verwendete Wort, und in der Bibel bedeutet es 'du'", berichtete West einst in einem Radiointerview. Bereits im Jahr 2018 benannte er ein Album schlicht mit "Ye". Eine fast schon philosophische Begründung durfte beim extrovertierten und streng gläubigen Rapper nicht fehlen: "Von Kanye, was 'der Einzige' bedeutet, wurde aus mir einfach Ye, ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unsere Verwirrten, unseres alles."