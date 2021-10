Disney+ widmet Virologe Dr. Anthony Fauci eigene Doku

Er ist der führende Experte für Infektionskrankheiten in den USA und Berater des Weißen Hauses in Fragen rund um die Corona-Pandemie. Nun strahlt Disney+ eine eigene Doku über Dr. Anthony Fauci aus.

In Deutschland sind Virologen wie Christian Drosten oder Hendrik Streeck seit Beginn der Pandemie nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Auch die US-Amerikaner setzen auf die Meinung ihrer Experten – ganz besonders auf die von Dr. Anthony Fauci. Der Direktor des "National Institute of Allergy and Infectious Diseases" ist in der amerikanischen Bevölkerung hoch angesehen, auch, weil er nicht davor zurückschreckte, Aussagen von Politikern wie dem Ex-Präsidenten Donald Trump kritisch zu beleuchten. Nun wurde dem Immunologen sogar eine eigene Dokumentation gewidmet.

"Fauci", wie der Titel des von National Geographic Documentary Films produzierten Werks lautet, ist ab Mittwoch, den 20. Oktober, auch in Deutschland bei Disney+ zu sehen. Regie führten die Dokumentarfilmer John Hoffmann ("The Antidote") und Janet Tobias ("Viren – Die unsichtbaren Feinde"). Die Doku, die in den USA bereits am 10. September in ausgewählten Kinos Premiere feierte, bietet laut einer Pressemeldung Disneys einen Einblick in "die langjährige berufliche Laufbahn und das Privatleben eines beispiellosen Staatsdieners, der nach langer Dienstzeit mit seiner größten Herausforderung konfrontiert wurde".