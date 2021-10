The Masked Singer 2021: Jens Riewa war die Chili

Die feurigste Grinsebacke der Welt: Die Chili trat in der fünften Staffel von "The Masked Singer" auf. Welcher Promi verbarg sich in dem Kostüm?

Schärfer wird's in diesem Jahr nicht mehr: Die Chili war einer der Hingucker bei "The Masked Singer". Der Promi darin hatte nur ein Problem: Der Aufbau der Maske macht Hinsetzen unmöglich. Das Kostüm der Chili vereint Paillettenstoff, Strasssteine, Schaumstoff und sichtdurchlässige Stoffe. Das Kostüm ist sehr schwer: Deshalb wurde extra ein Haltesystem aus mehreren flexiblen Gurtsicherungen eingebaut, das das Gewicht optimal verteilt.

Besonders auffällig sind aber das Dauergrinsen und die Augen. "Die Augen sind der große Hingucker bei dieser Maske. Das sind völlig verrückte Glubschaugen. So eine Chili hat halt richtig Feuer", sagt Maskenbauerin Marianne Meinl. 800 Stunden Arbeit stecken in dem Kostüm.

Wer steckte im Chili-Kostüm?

"Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa trat in die Fußstapfen seiner Kollegin Judith Rakers und nahm nun ebenfalls bei "The Masked Singer" teil. Nach seiner Demaskierung lobte er die Sendung als "beste Familienshow im deutschen Fernsehen": "Es ist eine Ehre, hier mitmachen zu dürfen und so nehme ich es in meinem Herzen mit."