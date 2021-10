Spy City: Kritik zur Mini-Serie im ZDF

Kurz vor dem Mauerbau wimmelt es in Berlin nur so von Spionen. Ein britischer Agent soll einen Maulwurf ausfindig machen. Das ZDF zeigt den Thriller "Spy City" als Mini-Serie, gestreckt über drei Sonntage.

Für eine geheime Mission wird der britische Agent Scott (Dominic Cooper) 1961 kurz vor dem Mauerbau nach Berlin geschickt. Doch die Operation schlägt fehl: In der ganzen Stadt scheint es vor Spionen nur so zu wimmeln. Kann er in der neuen ZDF-Miniserie "Spy City", die der Sender verteilt auf drei spätere Sonntagabende auf dem Sendeplatz um 22.15 Uhr zeigt, den Maulwurf ausfindig machen – und einem Komplott auf die Spur kommen?

Die Handlung bewegt sich in der aufgeheizten Stimmung in einer der besonders brenzligen Phasen des Kalten Krieges. Die geteilte Stadt Berlin wimmelt von Agenten und Doppelagenten. Die Stimmung zwischen Alliierten und Sowjetunion droht zu eskalieren. Der Star-Spion Fielding weiß auf ihm fremden Terrain nie so recht, wem er trauen kann. Als zudem die Frauen Severine Bloch (Romane Portail), seine französische Geliebte, die ein Doppelleben führt, und Elisa Hahn (Leonie Benesch) in sein Leben treten, droht Fieldings Mission zu scheitern.