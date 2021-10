"Halbpension mit Schmitz": noch eine Impro-Show

Nachdem Ralf Schmitz nach seinem Wechsel zu SAT.1 zunächst sein Debüt als Showmaster gab – naheliegend, war er doch jahrelang das Gesicht der RTL-Show "Take Me Out" – darf er nun sein Können in seiner Kerndisziplin unter Beweis stellen: Impro-Comedy. Während Schmitz also bei der Spielshow "Paar Wars" (eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt) Paare mit hochnotpeinlichen Beziehungstests konfrontierte, bekommt der Moderator mit "Halbpension mit Schmitz" nun eine Art "Schillerstraße"-Gedenkshow.