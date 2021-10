Hape und die 7 Zwergstaaten: Reise-Doku mit Hape Kerkeling

Schauspieler, Komiker, Bestsellerautor, Musiker: Hape Kerkeling ist ein wahrer Unterhaltungs-Allrounder. Nachdem er zuletzt bereits ein Schlager-Album mit dem Titel "Mal unter uns ..." (VÖ: 22. Oktober) angekündigt hatte, dürfen sich Fans nun auch auf ein TV-Comeback des 56-Jährigen freuen. Wie VOX in einer Pressemeldung bekannt gab, soll der Entertainer bereits in wenigen Wochen in einer neuen Doku-Reihe zu sehen sein. Ab Sonntag, 21. November (19.10 Uhr), wird der Komiker das Publikum in seinem Reise-Format "Hape und die 7 Zwergstaaten" mit in die sieben Länder Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan nehmen.