"Bares für Rares – Sammlerstücke": ZDF-Show bekommt weiteren Ableger

Jede Woche gehen in Horst Lichters Trödelshow "Bares für Rares" Dutzende mal mehr, mal weniger wertvolle Raritäten über den Händlertisch. Aber wer kauft eigentlich all die Antiquitäten, den Nippes und die Erinnerungsstücke? Es sind Menschen wie "Deutschlands Super-Sammler", um die sich nun alles in Lichters neuer Show "Bares für Rares – Sammlerstücke" dreht. Ab 14. November, 14.55 Uhr, zeigt das ZDF das neue Format. Geplant sind zunächst vier Ausgaben, die immer am Sonntagnachmittag zu sehen sind, eingebettet in einen Themennachmittag rund um Kunst, Krempel und Horst Lichter.