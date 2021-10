Blutige Anfänger: 2. Staffel läuft im ZDF, Staffel 3 wird schon gedreht

Nervenkitzel und Herzflattern in Halle an der Saale: An der dortigen Polizeifachhochschule setzen die Studentinnen und Studenten der ZDF-Vorabendserie "Blutige Anfänger" ihre taffe Ausbildungsarbeit zwischen Vorlesungen, Praxiserfahrungen in der Mordkommission und emotional aufgeladenem Freizeitleben fort. Mit 24 neuen Folgen geht es nun jeweils mittwochs in eine zweite Staffel.