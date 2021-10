Der "Tatort" bekommt eigenen Podcast

Kaum ein Genre ist im deutschen Fernsehen in solch hoher Schlagzahl vertreten wie Krimis. National wird in Metropolen gleichsam wie in der hintersten Provinz ermittelt, mal humorvoll und mal bitterernst. Und auch international schlagen sich von Lissabon bis Bozen Kommissare mit Kriminellen herum. Eine exponierte Stellung innerhalb des Krimi-Genres nimmt nach wie vor der "Tatort" ein, der seit mehr als 50 Jahren über Deutschlands TV-Bildschirme flimmert. Ein wenig verwunderlich ist es also durchaus, dass die ARD erst jetzt auch ein entsprechendes Audio-Format anbietet – immerhin sind Podcasts das Thema unserer Tage.