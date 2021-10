Das geheime Leben der Rothirsche: ARD-Doku mit spektakulären Naturaufnahmen

"Free Guy"-Darsteller

Ryan Reynolds: "Grundsätzlich denke ich, dass jeder Mensch alles werden kann"

In der neuen Action-Komödie "Free Guy" findet Ryan Reynolds' Filmrolle Guy plötzlich heraus, dass er eigentlich eine Figur in einem brutalen Videospiel ist! Doch statt vom Schock übermannt zu werden, entpuppt sich Guy am Ende als echter Held.

MEHR