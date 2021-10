Kritik zu "Godzilla II: King of the Monsters" – Effekte sind überwältigend

Schön schrecklich: Godzilla kämpft im Dienste der guten Sache. Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Madison (Millie Bobby Brown, rechts) und Emma Russell (Vera Farmiga) geraten in die Gewalt eines Ökoterroristen. Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Der Wissenschaftler Dr. Mark Russell (Kyle Chandler, rechts, mit Ken Watanabe) will seine Familie retten. Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Der dreiköpfige King Ghidorah ist Godzillas ärgster Widersacher. Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Mit auf der Besetzungsliste von "Godzilla II: King of the Monsters": Charles Dance, den viele aus der TV-Serie "Game of Thrones" kennen. Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Millie Bobby Brown (links) und Vera Farmiga spielen als Tochter und Mutter die weiblichen Hauptrollen in "Godzilla II: King of the Monsters". Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co

Wissenschaft in Zeiten der Riesen-Echsen: Dr. Vivienne Graham (Sally Hawkins) und Dr. Ishiro Serizawa (Ken Watanabe). Fotoquelle: ProSieben / 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc / All Rights Reserved. GODZILLA TM & © TOHO Co