Dwayne Johnson: Das findet "The Rock" an seiner Frau besonders attraktiv

Sein Karriereweg gleicht einer Hollywood-Heldengeschichte! Als Football-Spieler und Wrestling-Star machte sich Dwayne Johnson einen Namen auf der großen Bühne. Mittlerweile gilt er als "The Rock" in der Filmbranche als absolutes Ausnahmetalent und gehört zu den am besten bezahlten Schauspielern weltweit.

Auch wenn Dwayne Johnson in seinen Filmrollen nur so vor Selbstbewusstsein strotzt, hat er auch eine besonnene und fast schon bodenständige Seite an sich. Sein jüngster Coup vor der Kamera? In der neuen Comedyserie "Young Rock" (immer montags auf Sky und Sky Ticket) blickt der 49-Jährige in elf Episoden auf seine Jugend zurück. Im Interview mit prisma verriet Dreifach-Papa Dwayne Johnson, dass er stets versucht, sich nicht mit anderen zu vergleichen: "Ich bin davon überzeugt, dass es einem nur Ärger bringt, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht. Natürlich finde ich andere manchmal besser, talentierter, schöner – aber statt mich verrückt zu machen, versuche ich einfach, mich zu verbessern und meine Arbeit zu verbessern. Es gibt immer etwas, das man verbessern kann. Niemand ist perfekt!"

Dass "The Rock" einen beneidenswert muskulösen Körper hat, ist in Hollywood längst keine Neuigkeit mehr. Der Schauspieler erklärte jedoch lachend: "Ich trainiere ja auch wie ein Verrückter mit extrem schweren Gewichten. Meine Geräusche, die ich im Fitnessstudio von mir gebe, sind nicht von dieser Welt. Sie sind vielleicht am ehesten mit den Lauten eines Gorillas zu vergleichen."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren