Deutschland - Rumänien heute: Infos zur Live-Übertragung

Nach einem etwas holprigen Auftakt machte die deutsche Nationalmannschaft in den weiteren Spielen unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wieder Spaß. Am Freitag heißt der Gegner Rumänien.

Begeisternden Offensivfußball sah man von der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren kaum mehr. Zu phlegmatisch, zu altbacken schienen vielen Kritikern das Spielsystem und die Taktik von Alt-Trainer Jogi Löw. Unter seinem Nachfolger Hansi Flick, Ex-Erfolgstrainer beim FC Bayern München, soll alles anders werden in der krisengeplagten und mit PR-Problemen behafteten DFB-Elf.

Nach Flicks Pflichtspieldebüt, einem mühsamen 2:0-Sieg gegen Liechtenstein im September, ließen die Nationalkicker gegen Armenien ein 6:0-Offensivfeuerwerk folgen und beendeten den ersten Länderspielblock unter der Ägide von Flick mit einem spielerisch überzeugenden 4:0-Sieg gegen Island. Es lässt sich also gut an.

Ausruhen auf den Erfolgen können sich die Mannen um Kapitän Manuel Neuer aber nicht. Schließlich steht bereits die nächste Länderspielpause an, in der die Nationalmannschaft Platz eins in der WM-Qualifikation verteidigen will. RTL zeigt die Partie aus dem Hamburger Volksparkstadion gegen den Konkurrenten aus Rumänien live im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, ab 20.45 Uhr melden sich Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund dann live aus der Arena.