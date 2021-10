The Taste 2021: Alex Kumptner weint und schimpft nach Entscheidung

Besonders bitter war für den österreichischen Fernsehkoch das Aus von Janni nach dem Solo- und Entscheidungskochen. Zwischen den beiden hatte sich eine Freundschaft entwickelt, Kumptner sah in Janni sogar so etwas wie seinen kleinen Bruder. Und so schossen Kumptner nach The Duc Ngos finaler Entscheidung sogar ein paar Tränen in die Augen. Vorher hatte Alex Kumptner nach dem Teamkochen bereits Sabine verabschieden müssen.