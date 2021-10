Supertalent ohne Dieter Bohlen: Quoten-Debakel beim Auftakt

Jahrelang galt "Das Supertalent" für RTL als Quotengarant am Samstagabend. Doch nachdem man sich in Köln zu einer Trennung von Jury-Urgestein Dieter Bohlen entschloss, ist die in den letzten Jahren leicht rückläufige Einschaltquote vollends eingebrochen.

Bereits der Staffel-Auftakt der Castingshow lief in Sachen Reichweite äußerst ernüchternd. Die zweite Folge nach der Ära Bohlen unterbot diese dennoch deutlich. Nur 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten ein – das waren noch mal eine halbe Million weniger als in der Vorwoche und so wenige wie nie in der Geschichte der Show. Der dürftige Marktanteil: 6,9 Prozent. In der jungen Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) fällt das Tief noch stärker ins Gewicht: Früher erreichte "Das Supertalent" in der Spitze Werte von über 30 Prozent – am vergangenen Samstag reichte es nur noch für 9,4 Prozent.