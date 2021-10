ZDF-Auslandsjournal: Redaktionsleiterin Katrin Helwich mit nur 45 Jahren verstorben

"Wir können nicht fassen, was geschehen ist und sind unendlich traurig, weil eine wunderbare Kollegin, Freundin, Anstifterin zu Besserem nicht mehr bei uns ist", heißt es in einem rührenden Post, den Claus Kleber auf seinem Twitter-Profil veröffentlichte. Wie das ZDF kurz zuvor bekannt gegeben hatte, ist am Samstag die Journalistin Katrin Helwich gestorben, die als Redaktionsleiterin des "Auslandsjournal" bereits seit vielen Jahren Teil des Senders war. "In unserem eitlen Gewerbe wollte Katrin nie ein Star sein, aber uns ist ein Stern erloschen", beschrieb Kleber seine Kollegin, die nur 45 Jahre alt wurde.