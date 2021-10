William Shatner alias Captain Kirk war im Weltall: "Ich hatte ja keine Ahnung"

Als Captain James Tiberius Kirk gehörte er wohl zweifelsohne zu den beliebtesten "Star Trek"-Charakteren aller Zeiten: William Shatner hatte in der Originalserie und einer Reihe von Filmen das Kommando über das Raumschiff Enterprise. An Bord von Jeff Bezos' Raumkapsel, mit der der inzwischen 90-Jährige am Mittwoch einen zehnminütigen Weltraumausflug wagte, hatte Shatner zwar nicht das Sagen, dafür jedoch augenscheinlich den Spaß seines Lebens. Nachdem der Schauspieler wieder festen Boden unter den Füßen hatte, zeigte sich die SciFi-Legende ergriffen und begann zu weinen: "Diese Erfahrung hat mich so bewegt. Ich bin so voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung."