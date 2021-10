Daniel Craig feiert am liebsten in Schwulenbars

"Ich gehe in Schwulenbars, solange ich denken kann", erklärte Craig in dem Gespräch. "Einer der Gründe: Weil ich in Schwulenbars nicht so oft in Schlägereien verwickelt werde." In Lokalen, in denen sich hauptsächlich heterosexuelle Gäste aufhielten, passiere das, seiner Erfahrung nach, hingegen "ziemlich oft". Schwulenbars seien einfach ein "ein guter Ort, um hinzugehen", fuhr Craig fort: "Jeder war entspannt, jeder. Man musste seine Sexualität nicht unbedingt offenlegen. Es war in Ordnung. Und es war ein sehr sicherer Ort". Doch es gab noch einen anderen Grund, der Craig früher regelmäßig in Schwulenbars trieb: "Ich konnte dort Mädchen kennenlernen, weil viele Mädchen aus genau demselben Grund dort waren wie ich. Es war sozusagen ein Hintergedanke", gab er zu.