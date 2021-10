Zu gewinnen: Bob Dylan - Springtime In New York

Neues von Bob Dylan: Im September ist mit "Bob Dylan - Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985)" ein weiteres Kapitel der Bob Dylan Bootleg Series erschienen. prisma verlost drei Alben.

Die Bootleg Series Vol. 16 beleuchtet einen fast in Vergessenheit geratenen Teil von Dylans umfangreichem und komplexem Katalog an Songs und wirft ein neues Licht auf die provokanten neuen musikalischen Richtungen, die Dylan als Songwriter und Künstler zwischen 1980 und 1985 einschlug. Damals veränderte sich die Musikindustrie rasant, neue Trends und Technologien - von MTV über Compact Discs bis hin zu digitalen Aufnahmen - stellten die Künstler vor neue Herausforderungen.

"Bob Dylan -Springtime In New York (1980-1985)" widemte sich der Periodeund um Dylans Alben "Shot Of Love", "Infidels" und "Empire Burlesque" mit bisher unveröffentlichten Outtakes, alternativen Takes, Probeaufnahmen, Live-Auftritten und mehr.

Das Album ist im September in einem Deluxe 5CD Boxset (mit Buch, Erinnerungsstücken, Fotos und mehr) sowie als 2CD und 2LP 12" Vinyl-Highlight erschienen. Die 5CD-Deluxe-Edition des Albums präsentiert 57 seltene Bob-Dylan-Aufnahmen aus den Jahren 1980-1985, von denen 54 bisher in keinem Format veröffentlicht wurden. Die 2CD-Edition enthält 25 Aufnahmen.

