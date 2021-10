Konzertfilm vom Helene Fischer im ZDF: So waren die Reaktionen im Netz

Die "Queen of Schlager" ist zurück: Helene Fischers neues Album "Rausch" erschien am 15. Oktober, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen flankierte es sogleich mit einem Musikfilm. "Im Rausch der Sinne" lautete der Titel der Konzert-Doku, die am Samstag im ZDF zu sehen war – einen Tag nach der Album-Veröffentlichung. Der 60-minütige Film, so hieß es vorab in einer Ankündigung, gleiche einer Reise in "die Seele der Künstlerin". Man werde "den größten deutschen Superstar so persönlich und nah erleben wie noch nie zuvor".