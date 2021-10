Kai Ebel bittet Promis zum Rennen auf der Kartbahn

Acht Promi-Teams, eine Kartstrecke sowie Kai Ebel und Christian Danner an den Mikros: In der neuen RTLZWEI-Show "Promi Kart Masters" dürfen sich 16 berühmte PS-Liebhaber einer ganz besonderen Herausforderung stellen. Das "GRIP"-Primetime-Event startet am Sonntag, 7. November, live aus der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg. Wie der Sender am Montag in einer Pressemeldung ankündigte, werden bei der Show "die beliebtesten RTLZWEI-Stars mit originaler 'GRIP'-Unterstützung" in insgesamt vier direkten Duellen gegeneinander antreten. Entscheidend sei dabei die schnellste Rundenzeit.