Patricia Kelly zum zweiten Mal schwer an Covid-19 erkrankt

"Wir hoffen, dass sie es bald wieder verlassen kann und es ihr wieder besser geht", heißt es in der Mitteilung. Genauere Angaben zu ihrem gesundheitlichen Zustand gibt es nicht. Dabei hatte Kelly erst vor kurzem eine Fuß-OP überstanden. "Während Patricia sich in der Genesung befand, hat sie sich – trotz abgeschlossener Impfung – mit dem Coronavirus angesteckt und liegt derzeit im Krankenhaus", erklärte ihr Management im Statement. Ein Konzert in Hannover fällt nun aus, Termine in Lübeck und Bremen könnten auch von einer Absage betroffen sein.