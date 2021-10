ZDF-Doku "Begnadet anders: Mit Handicap erfolgreich im Beruf"

Laut der Bundesagentur für Arbeit hatten im Jahr 2020 5,9 Prozent aller Menschen in Deutschland mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Deutlich höher lag im Vergleich vor allem die Arbeitslosenquote einer Personengruppe: Fast 170.000, also 11,8 Prozent aller schwerbehinderten Menschen hierzulande, waren im Jahresdurchschnitt ohne einen Job.

Auch Camelia hat einen steinigen Weg hinter sich. Heute ist die 52-Jährige als Teamleiterin für mehrere Angestellte verantwortlich. Ein beruflicher Erfolg, der für viele Gehörlose kaum vorstellbar scheint. Für Camelia selbst war die Anstellung nicht selbstverständlich. Nachdem sie viele Jahre als Reinigungskraft jobbte, fand sie ihre heutige Stelle in einer Düsseldorfer Teemanufaktur, in der Hörende und Gehörlose auf Augenhöhe arbeiten. Der Film zeigt: So gleichgestellt wie an ihrem Arbeitsplatz ist Camelia in ihrem Alltag selten.