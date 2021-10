Wir Wunderkinder: Promis wie Niedecken, Ebstein und Kockisch berichten über ihre Kindheit

Promis wie der BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und der einstige DDR-Schauspieler Uwe Kockisch erinnern sich im zweiten Teil der ZDF-Doku an ihre Kindheit und Jugend in den 60ern, dem Jahrzehnt des Mauerbaus.

Wir Wunderkinder (2) Dokumentation • 19.10.2021 • 20:15 Uhr

Es war ein folgenschwerer Tag in der Geschichte Deutschlands: Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer, die die Bevölkerung in Ost und West für knapp 30 Jahre voneinander trennte. Wie lebte es sich als junger Mensch im Angesicht der unterschwellig drohenden Gefahren des Kalten Krieges? War eine mögliche Wiederbewaffnung der Bundesrepublik überhaupt eine Sorge, die 16-Jährige umtreibt? Katja Ebstein, Elke Sommer, Maren Kroymann, Thekla Carola Wied, Winfried Glatzeder, Uwe Kockisch und Wolfgang Niedecken – sieben Prominente, die allesamt zwischen 1940 und 1951 geboren wurden, erinnern sich zurück.

"Wir Wunderkinder – Zeit des Wandels" lautet der Titel der Dokumentation von Annette Köhler im Rahmen der Reihe "ZDFzeit". Inhaltlich schließt sie an den in der Vorwoche gezeigten Film "Wir Wunderkinder – Zeit des Aufbaus" von Peter Hartl an. Die Schauspieler Uwe Kockisch ("Donna Leon") und Winfried Glatzeder ("Die Legende von Paul und Paula") wuchsen beide ohne Väter in Ostdeutschland auf. Die deutsche Teilung hat jeden auf eigene Weise getroffen: Der heutige 77-jährige Kockisch landete nach einem Fluchtversuch im Zuchthaus. Sein ein Jahr jüngerer Kollege haderte leise mit den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen der DDR.

Doch auch im Westen formierte sich in den 1960ern ein politischer Widerstand der Jugend: Die Sängerin und dreimalige Grand-Prix-Teilnehmerin Katja Ebstein erinnert sich in der Doku, wie sie als Jugendliche mit Sitzblockaden und Steinewerfen gegen den Bau der Mauer demonstrierte. Der BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken wiederum berichtet von seiner stetigen Furcht vor einem Atomkrieg. Doch auch kulturelle Entwicklungen, wie der Erfolg der britischen Bands The Beatles und The Rolling Stones, werden behandelt.

Wir Wunderkinder (2) – Di. 19.10. – ZDF: 20.15 Uhr