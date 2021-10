Sommerhaus der Stars 2021: Was ist in Folge 7 passiert?

Es sind Almklausi und vor allem Maritta, die sich bei den anderen mit ihrem Zaudern zunehmend unbeliebt machen. Rein oder raus, das ist hier die Frage. Vor allem Steff und Peggy gehen auf Distanz. Darauf von Maritta angesprochen erklärt Peggy, dass sie nicht weiß, ob sie den beiden trauen kann oder ob ihr Klausi und Maritta nicht doch von hinten ein Messer in den Rücken rammen würden. Außerdem wisse man ja überhaupt nicht mehr, ob die beiden im Haus bleiben oder doch lieber gehen wollen. Maritta hatte zuletzt die Info gestreut, dass sie kein Problem damit hätte, nominiert zu werden, weil sie Heimweh hat und sich um ihren kleinen Sohn sorgt. Dass das mit dem "Sommerhaus" so lange gehen würde, hatte sie nicht auf dem Schirm. Das stößt auch anderen übel auf. "Es ist ein bisschen naiv, zu planen, dass man nur wenige Tage drin bleibt", findet Jana. "Wer vermisst sein Kind nicht?", fragt Yasin.

Mike hat nach Molas Auszug derweil einen anderen Stein zum Anstoßen gefunden: Zwischen ihm und Jana kracht es. Es geht um Mückenspray am Esstisch (Jana ist kein Fan) und Mikes Aggro-Gehabe (Jana ist kein Fan). Mike ist kein Fan davon, dass Jana es wagt, seiner Frau Ansagen zu machen: Kein Mückenspray am Esstisch. Für Ansagen an Michelle ist schließlich Mike zuständig. Er will dem "flaschen Engel" Jana die Flügel stutzen. Dass Schamanin Jana bei der an Magenproblemen leidenden Maritta Hand auflegt, passt ihm auch nicht. "Die hat einen Schaden. Ganz krass, ganz krass."