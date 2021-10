M. Night Shyamalan wird Jury-Präsident bei der Berlinale

Seine Filme mag man lieben oder hassen, vorbei kommt man an M. Night Shyamalan zumindest als Cineast jedoch kaum: Seit "The Sixth Sense" zählt der in Indien geborene US-Amerikaner zu den erfolgreichsten Regisseuren der Gegenwart, zuletzt lief sein Thriller "Old" in den deutschen Kinos. Nun wird Shyamalan Jury-Präsident der Berlinale: Im kommenden Jahr soll der 51-Jährige über die Gewinnerfilme des wichtigsten deutschen Filmfestivals mitentscheiden.