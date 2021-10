Don Camillo und Peppone: BR wiederholt alle fünf Filme

Sie sind unvergessen, die beiden Streithähne aus den "Don Camillo und Peppone"-Filmen. Der genüsslich zelebrierte Dauerzwist von einst zwischen Pater Don Camillo (Ferndandel) und seinem bulligen Bürgermeister-Gegenspieler Peppone (Gino Cervi) dient noch heute als Metapher, wenn es um die harte politische Auseinandersetzung auf der politischen Bühne in der kleinstädtisch-ländlichen Provinz geht. Auch im Film gibt es nach wie vor Anleihen an die komödiantischen Meisterwerke. So ist es kein Geheimnis, dass die lange besonders quotenträchtige ARD-Serienreihe "Um Himmels Willen" einen ähnlich klerikal-weltlichen Grundkonflikt variierte.