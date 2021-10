"Oppenheimer": Emily Blunt spielt an der Seite von Cillian Murphy

Laut eines Berichts des US-Branchenportals "Deadline" steht nun auch fest, wer der Co-Star des 45-Jährigen in dem Kino-Kracher wird. Offenbar ergänzt den Cast niemand Geringeres als Emily Blunt. Mit einem Engagement im Nolan-Film hätte die Schauspielerin gute Chancen, ihre jüngste Erfolgssträhne fortzusetzen. Mit "Jungle Cruise" und "A Quiet Place 2" landeten dieses Jahr bereits zwei Filme mit Blunt in der Hauptrolle in den vorderen Rängen der Kinocharts. In Letzerem, der Fortsetzung des Horrorfilms von 2019, spielte Blunt bereits gemeinsam mit Cillian Murphy.